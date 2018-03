Talarico (NcI-Udc) accetta l’invito a sottoscrivere il Registro contro la ‘ndrangheta

Reggio Calabria. Sulla proposta di sottoscrizione del registro neo istituito presso la Prefettura reggina, il candidato di centrodestra al collegio uninominale di Reggio Calabria, Francesco Talarico, ha dichiarato: “Accolgo l’invito dell’avvocato Giovanna Cusumano a sottoscrivere il registro di “ Cittadinanza Consapevole”, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, per dire no alla ‘ndrangheta e ribadire che il mio impegno, all’indomani delle elezioni, sarà attivo contro la criminalità organizzata. Punto fondamentale in questa battaglia sarà l’incremento dell’occupazione su tutto il territorio, grazie al nostro programma sulla Flat Tax che renderà possibili nuove assunzioni”.