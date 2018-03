A Reggio Calabria i lavori dell’assemblea Intersud Giovani di Confagricoltura-Anga

Reggio Calabria. Domani alle ore 10.30 – presso l’Hotel Lungomare di Reggio Calabria, Viale Genoese Zerbi 13, si terrà l’InterSud, l’Assemblea Programmatica dei Giovani di Confagricoltura del Meridione d’Italia. Si tratta di una riunione itinerante che vede riunirsi i quadri dirigenti dei Giovani di Confagricoltura0-Anga di tutte le regioni del Sud Italia, a partire dai Presidenti Provinciali e Regionali e Dirigenti Nazionali. Ospite d’eccezione il presidente nazionale, Raffaele Maiorano. InterSud rappresenta una fondamentale occasione di confronto e di dibattito per formare i quadri dirigenti di Confagricoltura e informarli sulle principali novità del comparto agricolo, un incontro in cui i giovani imprenditori agricoli meridionali di Confagricoltura si “mettono in rete” confrontandosi sulle problematiche che vivono le loro aziende e i mercati di riferimento per cercare soluzioni condivise e che puntino all’eccellenza del Primo Settore. Quest’anno la riunione InterSud assume una particolare importanza perché verranno trattati temi importantissimi riguardo il ruolo dell’Azienda Agricola nel contesto economico territoriale e la sua competitività sui mercati nazionali ed esteri, particolare rilevanza sarà data alle problematiche infrastrutturali che incidono pesantemente sulle economie dell’Impresa. I dirigenti dell’Anga, che saranno ospiti nella accogliente Reggio Calabria, saranno ospitati venerdì pomeriggio presso il Dipartimento Agricoltura di Reggio Calabria, per partecipare ad un Seminario “Focus sulla filiera agrumicola”, sabato effettueranno i lavori Congressuali e di Gruppo, domenica visiteranno il Museo Nazionale della Magna Grecia.