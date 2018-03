Domani il debutto a Rimini del tour di Gianni Morandi “D’amore d’autore” che farà tappa a Reggio Calabria il 15 marzo

Reggio Calabria. Con il debutto di domani sera a Rimini ormai alle porte, è iniziato di fatto il conto alla rovescia anche per l’unico concerto che terrà Gianni Morandi in Calabria. Il 15 marzo, infatti, il cantante attore e conduttore salirà sul palco del PalaCalafiore, a Reggio Calabria, per l’evento organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che rientra nei live nei più importanti palasport italiani del nuovo progetto musicale di Morandi, “D’amore d’autore”. Anticipato dal singolo “Dobbiamo fare luce”, scritto da Luciano Ligabue e prodotto da Luciano Luis Luisi, nel nuovo disco di inediti d’autore, Gianni Morandi ha scelto di interpretare brani che hanno come filo conduttore l’amore e le firme di altri grandi autori della musica italiana come Elisa, a Ivano Fossati, Levante, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi.

Nelle ultime settimane il successo del disco è stato rinsaldato dal video uscito a fine gennaio “Una vita che ti sogno”, girato da Gianluca “Calu” Montesano, racconta le storie d’amore e di amicizia di sette protagonisti, sulle note di un testo generazionale scritto da Tommaso Paradiso.

«Ho incontrato Tommaso – racconta Gianni – un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo gruppo, i Thegiornalisti. Quando ho ascoltato il suo pezzo “Sold Out”, ho cominciato a seguirlo e così l’ho chiamato e gli ho chiesto di scrivermi una canzone. È nata quindi “Una vita che ti sogno”, brano che sento fatto apposta per me». Il tour chiuderà con una grande festa il 25 aprile all’Arena di Verona.

photo di Julian Hargraves

