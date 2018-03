Iolanda Sweet presenta il libro “Slime” alla Libreria Nuova Ave

Reggio Calabria. Nuovo appuntamento con il “Firmalibro” presso la Libreria Nuova Ave, Corso Giuseppe Garibaldi 206. Sabato 24 Febbraio dalle ore 16:30, Iolanda Sweets promuoverà e firmerà il suo libro “Slime”. Per realizzare tanti slime colorati e scoppiettanti in compagnia dell’esperta n°1 in Italia, con le più famose creazioni super soffici, trasparenti e ultra scricchiolanti. Info: 0965 23533.