Cultura. Ritorna a Reggio la rassegna “Visioni di Cinema Indipendente” del Circolo Zavattini

Reggio Calabria. Torna l’appuntamento con “Visioni di Cinema Indipendente”, la rassegna promossa dal Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria insieme alla FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema): la sesta edizione dell’iniziativa si svolgerà dall’8 al 10 marzo, presso la Residenza Universitaria di via Roma.

La rassegna – incentrata sul cinema indipendente, sui filmmaker che hanno innovato e continuano ad innovare la visione cinematografica – in questa sessione rivolgerà il suo sguardo verso i registi calabresi.

L’evento clou sarà rappresentato dalla proiezione dell’ultimo film di Felice D’Agostino ed Arturo Lavorato, “Essi bruciano ancora”, presentato con successo al Festival del cinema di Torino 2017 e considerato dal settimanale Film Tv come uno dei migliori film inediti italiani del 2017. Dei due registi – che incontreranno il pubblico durante le giornate della rassegna – verranno, inoltre, proposte alcune tra le più importanti opere della loro produzione, come “Il canto dei nuovi emigranti”, ispirato alle poesie di Franco Costabile, e “In amabile azzurro”.

Altri protagonisti dell’iniziativa – che presenterà alcuni tra i loro film – saranno Gaetano Crivaro, pluripremiato autore, da sempre attento ai territori ed alle storie di chi in quei luoghi vive, e Vincenzo Caricari, che si è imposto all’attenzione internazionale anche grazie ai suoi ultimi cortometraggi, “Pietre” e “Rosa” (selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes), che verranno proiettati durante la rassegna.