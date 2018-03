Dieni (M5S): «Boicottano la nostra campagna elettorale, siamo pronti a denunciare»

Reggio Calabria. «Vogliono boicottare la campagna elettorale del M5S, ma noi denunciamo e andiamo avanti». È quanto dichiara la deputata Federica Dieni, che domani sarà negli uffici della Procura di Reggio Calabria per presentare formale denuncia dopo i fatti avvenuti domenica 24 febbraio in piazza Camagna. «Avevamo regolarmente prenotato la piazza per il nostro comizio – spiega la candidata alla Camera – ma quando siamo arrivati sul posto ci siamo ritrovati di fronte il banchetto elettorale di un’altra forza politica, che aveva ricevuto a sua volta un’autorizzazione proprio dal Comune».

«L’errore è troppo grossolano – continua la Dieni – per non pensare a un piano ben studiato per danneggiare il comizio del M5S. Solo il buonsenso dei presenti ha impedito che scoppiassero disordini tra due forze politiche avversarie ma entrambe autorizzate a manifestare nello stesso luogo e nelle stesse ore. Non è la prima volta che, in periodo di campagna elettorale, a Reggio accadono episodi di questo tipo contro il M5S, solo che stavolta interesserò personalmente la Procura affinché accerti le responsabilità rispetto a quanto successo».

«In ogni caso – conclude la deputata 5 stelle –, il tentativo di boicottaggio non ha funzionato: la piazza era piena di cittadini e attivisti che hanno partecipato con entusiasmo e condiviso per intero il nostro programma di governo. Il 4 marzo il Movimento 5 Stelle vincerà le elezioni nazionali e vincerà qui, a Reggio. E lo farà malgrado gli squallidi tentativi di chi non vuole rassegnarsi all’idea di un cambiamento già avvenuto».