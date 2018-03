Dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria 168.000 euro per l’innovazione digitale delle imprese

Reggio Calabria. La Camera di commercio di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale, ha stanziato € 168.000,00 di risorse economiche per la diffusione della cultura digitale ed il sostegno alle iniziative di digitalizzazione in ottica Industria 4.0. delle micro, piccole e medie imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria, appartenenti a tutti i settori economici.

Il Bando camerale pubblicato sul sito istituzionale www.rc.camcom.gov.it prevede il finanziamento di servizi di consulenza e percorsi formativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

I contributi saranno erogati sotto forma di voucher a copertura di una percentuale dei costi ammissibili variabile dal 50% al 75% a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di spesa. L’importo massimo del voucher ottenibile non potrà comunque superare l’importo di € 5.000,00. Per le imprese in possesso del rating di legalità è prevista una premialità di ulteriori € 250,00.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dalle ore 8:00 del 5 marzo 2018 alle ore 19:00 del 31 maggio 2018.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: http://bit.ly/2sSbIEy.