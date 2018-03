La piazza di Spirito Santo intitolata a Lillo Lona: il ringraziamento della famiglia

Reggio Calabria. Domani 27 febbraio alle ore 16:30, alla presenza delle autorità cittadine, di familiari ed amici, si terrà la cerimonia di intitolazione della piazza di Spirito Santo a Achille (Lillo) Lona nato a Reggio C il 17/05/48 e morto il 5/03/06. È per noi doveroso ringraziare il consigliere comunale Filippo Quartuccio che ha proposto l’intitolazione della piazza a Lillo riscontrando la disponibilità della commissione comunale toponomastica , della giunta comunale e della prefettura. Lillo Lona amante e cultore delle tradizioni popolari, che vanno sotto il nome di folklore, fonda assieme ad altri giovani del quartiere di Spirito santo, nel lontano 1971 il gruppo folkloristico dei I Campagnoli, con il quale porterà le tradizioni popolari reggine e calabresi in genere, in Italia e in Europa (Norvegia, Francia e Danimarca) ottenendo importanti successi. Alla fine del 1976 Lillo Lona lascia i Campagnoli e fonda con il compianto dott. Andrea De Stefano, i Canterini dì Spirito Santo.

Il gruppo, si esibisce in numerose città italiane dalla Sicilia al Trentino Alto Adige e persino in Vaticano davanti a Sua Santità Giovanni Paolo II. Lillo Lona guida il gruppo dei Canterini anche all’ estero, le esibizioni toccano praticamente tutti i paesi europei, Russia fino ad approdare nel 2002 negli Stati Uniti in Virginia dove vengono ricevuti con grande entusiasmo dalla comunicazione di calabresi ivi residenti. In tutti questi raduni, festivals, concerti dove si portano le testimonianze delle radici storiche dei popoli là ci sono.i canterini che parlano calabrese. Proprio l’amore per la propria terra e le sue tradizioni è lo spirito che anima l’ attività trentennale di Lillo Lona con i canterini. Emblematico di questa passione è l’ organizzazione annuale, dall’instancabile Lilo Lona, del Festival Etnie a confronto ,che ha portato in riva allo stretto gruppi folkloristici provenienti da diverse regioni di italia e dall’estero. Nel 2006 la prematura scomparsa di Lillo Lona lascia un vuoto nel panorama folkloristico locale e nazionale. Domani, subito dopo la cerimonia delle ore 16.30, si svolgerà una celebrazione eucaristica in Sua memoria presso la chiesa di Spirito Santo ed a seguire un momento di convivialità con amici e parenti presso i saloni parrocchiali di Spirito Santo.

La Famiglia Lona