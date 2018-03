Processo Gotha. Tdl esclude concorso esterno per l’arch. Marcello Cammera: rimesso in libertà

Reggio Calabria. Gli avvocati Massimo Canale e Carlo Morace, difensori dell’arch. Marcello Cammera, dirigente del Comune di Reggio Calabria, esprimono soddisfazione per il provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che ha disposto la rimessione in libertà del loro assistito. Il Tribunale, decidendo in seguito a rinvio della Corte di Cassazione, ha infatti escluso il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato all’arch. Cammera. La Suprema Corte per ben due volte aveva accolto i ricorsi della difesa.