Sun City: ecco come partecipare al recupero dell’ex bowling di Gioacchino Campolo

Reggio Calabria. Trasformare l’ex bowling di via Emilio Cuzzocrea, bene confiscato al cosiddetto re dei videopoker Gioacchino Campolo, in un centro civico polivalente e di aggregazione sociale. E’ questo l’ambizioso obiettivo del progetto ‘Sun city’ finanziato da Fondazione con il Sud che dallo scorso anno, riunisce tre realtà del mondo associativo reggino.

Dopo la campagna di comunicazione Straìch e il sodalizio con l’Istituto ‘Panella Vallauri’ dove sono in corso laboratori di moda, grafica e comunicazione, di meccanica e meccatronica finalizzati alla creazione di materiale di arredamento e non solo per il futuro centro giovanile, l’Arci di Reggio Calabria (soggetto capofila), Associazione Artemide e Cooperativa Cisme chiamano a raccolta tutti coloro che a titolo volontario, vorranno contribuire alla rinascita di un nuovo spazio.

L’avviso è volto alla ricerca di 20 nuovi volontari che abbiano competenze ( anche amatoriali) da ingegneri, architetti, imbianchini, falegnami, docenti, educatori e comunicatori. Ma potranno inviare la domanda di partecipazione tutti coloro che pur non avendo esperienze specifiche, vogliono sposare il progetto dell’ex bowling.

L’immobile sito in via Emilio Cuzzocrea sarà destinato all’organizzazione di attività di volontariato, incontri, eventi culturali, performance artistiche e laboratori di formazione. Nell’ottica del fare rete e nel rispetto dello spirito di ‘Sun city’, il bene confiscato sarà aperto ad ospitare le attività dell’associazionismo, della comunità di quartiere e di tutta la cittadinanza attiva.

Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte potranno essere presentate fino al 30/04/2018. Il bando con tutti i dettagli e il modulo sono disponibili e scaricabili sul sito www.arcireggiocalabria.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Arci-Comitato territoriale di Reggio Calabria all’indirizzo e.mail [email protected].