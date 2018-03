Il Patto Civico discute de “La buona politica tra impegno e partecipazione”

Reggio Calabria. Si svolgerà nel pomeriggio del prossimo venerdì 2 febbraio, alle 17,30, presso l’Auditorium del Lucianum di Reggio Calabria, in Via Mons. De Lorenzo 30/A, l’incontro con i candidati all’uninominale del Senato o (in caso di impedimento) della Camera di tutti i partiti e gli schieramenti presenti alle prossime elezioni.

L’iniziativa promossa dal Laboratorio politico Patto Civico, fa seguito alla riflessione “La buona politica tra impegno e partecipazione” realizzata nello scorso mese di dicembre con il prof. Savagnone, occasione di confronto sulle tematiche della responsabilità e della cittadinanza attiva.

L’incontro “Domande ai candidati al Parlamento”, organizzato in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, muove dalla necessità di offrire elementi che possano orientare le scelte dei cittadini rendendoli maggiormente consapevoli dell’importanza dell’esercizio del diritto – dovere del voto e della responsabilità che con lo stesso ci si assume come elettori.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”, condiviso insieme a cittadini ed associazioni e prevede una serie di domande e risposte flash, promosse dai vari gruppi e associazioni.