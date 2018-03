Reggio Calabria. Si rinnova l’ormai consueto appuntamento annuale tra il mondo scientifico ed olivicolo presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Giovedì 1 marzo 2018 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria Località Feo di Vito dalle ore 9.00 alle ore 13 si terrà un Seminario dal titolo “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria” (Risultati del Progetto PON03PE_00090_2) Il fulcro della giornata seminariale sarà una prima illustrazione dei risultati dell’importante progetto finanziato dal Miur nell’ambito dei progetti PON, che ha visto attori principali non solo il Dipartimento di Agraria, ma anche importanti aziende olivicole-olearie della Calabria, oltre che il Polo Agrifoodnet quale soggetto capofila. Gli interessanti risultati di tale progetto, illustrati dai docenti e dai ricercatori che li stanno conseguendo, faranno da cornice a questa brillante annata olivicola che sta per volgere al termine. Il programma seminariale prevede altresì la presenza di illustri relatori che, con i loro interventi, completeranno il quadro dei temi trattati con argomenti di carattere scientifico ed istituzionale. La divulgazione dei risultati della ricerca scientifica e la diffusione di importanti conoscenze sono i motivi principali per i quali il Dipartimento di Agraria della Mediterranea ed il Polo Agrifoodnet, con il prezioso supporto di CNO ed Apor, organizzano questo importante momento di confronto pubblico.