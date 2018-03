Uil-Poste. Antonino Belgenio eletto segretario territoriale

Reggio calabria. In data 25 febbraio 2018 è stata convocata presso lo Sport Village l’assemblea dei lavoratori iscritti alla Uil-Poste di Reggio Calabria. Alla presenza del segretario generale della Uil-Poste Claudio Solfaroli, del Commissario Straordinario per la Uil-Poste Calabria e Reggio Calabria Aldo Lucioli, del Segretario della Camera Sindacale di Reggio Calabria Nuccio Azzarà e del Segretario Generale della Uil Calabria Santo Biondo è stato eletto all’unanimità Antonino Belgenio, in qualità di Segretario Territoriale della Uil-Poste di Reggio Calabria. Grazie ad una presenza variegata e qualificata, il congresso ha vissuto momenti di alta intensità emotiva e partecipativa che è sfociata nell’unanime consenso ad Antonino Belgenio.