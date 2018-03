10 regole per fare un buon trading

Come si fa del buon trading, evitando magari di incappare in qualche comune errore o disattenzione?

Comprenderlo non è certo semplice ma… di seguito vogliamo condividere con tutti voi 10 pratici suggerimenti che vi permetteranno di avvicinarvi a questo comparto con maggiore affidabilità.

Cerca scenari in cui offerta e domanda sono sbilanciati

Fermo restando che immaginiamo che non ti stia domandando trading online cos’è, il nostro suggerimento iniziale è quello di trovare un contesto in cui c’è un gap tra domanda e offerta. Se l’offerta è vicina all’esaurimento e gli acquirenti sono ancora disponibili a comprare, il prezzo tenderà a salire. Se c’è un eccesso di offerta e nessun compratore è disponibile ad acquistare, il prezzo tenderà a scendere.

Stabilisci sempre gli obiettivi prima di acquistare

Se state entrando sul mercato con una posizione long (acquisto), decidete in anticipo quanto sia un profitto “accettabile” e quale un livello di stop loss da abbracciare nel caso in cui il mercato si rivolga contro di voi. In questo modo limiterete le perdite potenziali e vi impedirà di essere eccessivamente avidi se il prezzo salirà a un livello insostenibile.

Insistere su un rapporto rischio-rendimento di almeno 3:1

Una delle lezioni più importanti nel trading di titoli è capire un rapporto rischio/rendimento adeguato. Abbiate dunque cura di puntare a una relazione di rischio/rendimento di 5:1 o anche più alta.

Abbiate pazienza

Per quanto paradossale possa sembrare, anche i trader più assidui non investono ogni giorno. Possono essere presenti sul mercato, dare uno sguardo al proprio computer, ma se non vedono opportunità che soddisfano i loro criteri, non eseguiranno alcun trade. Insomma, meglio attendere piuttosto che fare per forza qualcosa.

Abbiate disciplina

Abbiate cura di impostare un piano di trading e attenetevi ad esso. Se fate trading da soli, il comportamento impulsivo può essere il vostro peggior nemico. L’avidità può tenervi in una posizione troppo a lungo e la paura può farvi uscire troppo presto. Non aspettatevi mai di diventare ricchi con una singola operazione.

Non abbiate paura di acquistare

I trader spesso affrontano la “paralisi” determinata dal timore di perdere e, dunque, non agiscono rapidamente quando si presenta l’opportunità. Se siete disciplinati e state seguendo il vostro piano, l’ordine dovrebbe essere “automatico”. Se il mercato è in controtendenza, lo stop loss prefissato vi farà uscire senza danni eccessivi.

Scambia con posizioni speculative solo il denaro che potete permettervi di perdere

I trader di successo hanno un “piccolo bacino” di capitale di rischio e un “grande bacino” di denaro che magari stanno risparmiando per la pensione o per un altro obiettivo a lungo termine. Investite in modo speculativo solo il denaro che potete permettervi di perdere.

Non rischiate mai troppo capitale in un solo trade

Impostate una percentuale del budget su singolo trade e non permettete che la dimensione della posizione superi quella soglia.

Non limitate il trading giornaliero a una sola classe di attività

Ovvero, ricordatevi di diversificare, evitando di concentrare tutto il vostro impegno in un’unica asset class.

Cercate di imparare dall’esperienza

Ogni giorno andrete incontro a delle perdite. Non disperatevi ma, di contro, imparate da questa esperienza.