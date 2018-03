Attivati due voli dall’aeroporto di Crotone, Oliverio: «I profeti di sventure sono stati anche questa volta smentiti»

Catanzaro. “Abbiamo lavorato duramente per mesi, di fianco a Sacal, per ottenere nuovi collegamenti da Crotone e il comunicato odierno di RyanAir con cui annuncia l’attivazione di due voli nazionali dal S. Anna ci rende felici perché finalmente si aprono per l’aeroporto di Crotone concrete possibilità di sviluppo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio in merito alla notizia che da giugno alla fine di agosto Ryanair opererà un volo giornaliero da Milano-Bergamo per Crotone e un collegamento, per tre volte alla settimana, da Pisa a Crotone.

“I profeti di sventure sono stati anche questa volta smentiti – ha aggiunto il Presidente Oliverio – mentre si conferma che quando si lavora per il bene della Calabria, come noi stiamo facendo, arrivano i risultati. Si tratta di un passo importante ma ancora iniziale. Ora dobbiamo proseguire in quest’opera e attivare nuovi collegamenti e nuove rotte, non solo a Crotone ma in tutto il sistema aeroportuale della Calabria, incrementando il turismo e l’economia dei nostri territori. E per realizzare questo obiettivo la Regione è pienamente in campo”.