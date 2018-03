Elezioni. Equosud incontra Potere al Popolo a Gallico Marina

Reggio Calabria. Per continuare a parlare e far parlare il nostro territorio, e le realtà che da anni contribuiscono a promuovere le radici e risorse della nostra terra, Giovedì 1 marzo alle ore 18.00 presso l’Hotel President, Via Petrarca 16, Gallico Marina, Equosud incontrerà Potere al Popolo. Sarà un’occasione per illustrare i punti salienti del programma di Potere al Popolo, ma soprattutto di parlare del nostro territorio, dei suoi tanti problemi ma anche delle tante opportunità, a partire dalle diverse esperienze di economia solidale attive ormai da anni nella nostra provincia. All’incontro parteciperanno Peppe Marra, capolista al collegio plurinominale della Camera, Alessia Stelitano, candidata al collegio uninominale alla Camera e Giovanni Alati, candidato al collegio uninominale del Senato.