Mancata candidatura di Nicolò. Il presidente del Consiglio comunale di Sant’Ilario Polichieni: «Rabbia e stupore»

Sant’Ilario dello Ionio (Reggio Calabria). Rabbia e stupore esprime Tina Policheni, Presidente del Consiglio comunale di Sant’Ilario dello Ionio, per la mancata candidatura in Parlamento, del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, On. Alessandro Nicolò. “Un’operazione di basso profilo politico, irresponsabile, brutale e irrazionale, che crea malumori e malcontento non solo in ambito di Forza Italia, ma anche nella gente che non comprende come sia possibile che un alto rappresentante istituzionale, la cui tracciabilità personale e politica è nota a tutti, per la sua serietà, onestà, coerenza e lealtà, sia stato estromesso. Parla da sè un percorso di circa 25 anni di storia, in cui è stato impegnato in diversi ruoli politici- istituzionali, distinguendosi per qualità e risultati. Candidato Capolista nel PDL in occasione delle elezioni regionali del 2010, voluto direttamente da Roma, ha guidato anche la lista di Forza Italia nelle elezioni regionali del 2014, tenendo nel naufragio del Centrodestra, la barca a galla, quando molti scappavano attratti dalle sirene del potere. L’On. Nicolò rimase invece al timone, con la schiena dritta e le spalle larghe, tenendo una condotta che deve essere da esempio per le giovani generazioni, per quei principi che devono guidare la buona politica prima ancora di parlare di buon governo, che sicuramente non potrà essere tale con la politica degli inciuci o del voltagabbanismo”.

“Con l’esclusione dell’On. Alessandro Nicolò si è consumata una pagina molto triste della politica di Forza Italia, che ha sottratto dalla competizione in Parlamento un politico da sempre protagonista per le principali battaglie a tutela del nostro territorio e che invece in Consiglio Regionale ha onorato e sta onorando il ruolo secondo i buoni principi dell’etica della politica, ossia senza mai piegarsi a beceri trasversalismi, facendo un’opposizione al Governo Oliverio, concreta, incisiva ed efficace. Rinnovo la stima e la vicinanza all’On. Alessandro Nicolò, a nome di tanta gente che rappresento e che è rimasta incredula per quanto avvenuto”.