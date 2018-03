‘Ndrangheta. Dia di Catanzaro aggredisce beni di 2 imprenditori ritenuti in affari con la cosca Grande Aracri di Cutro

Cutro (Crotone). La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ha eseguito due distinti provvedimenti, uno di sequestro e l’altro di confisca, emessi dai Tribunali di Catanzaro e Crotone, su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, rispettivamente nei confronti del settantaduenne Pasquale Gianfranco Antonio Barberio, imprenditore con rilevanti interessi economici nel settore immobiliare turistico-alberghiero e del cinquantaduenne Salvatore Scarpino, imprenditore specializzato nella lavorazione del legname, tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Kyterion”. Entrambi gli imprenditori sono ritenuti contigui alla locale di ‘ndrangheta di Cutro, facente capo al noto boss Nicolino Grande Aracri.

I decreti traggono origine da accertamenti condotti dall’articolazione D.I.A. di Catanzaro, sugli esiti di accertamenti di natura patrimoniale riguardanti un arco temporale di circa venti anni.

Nel dettaglio, il Tribunale di Catanzaro ha formulato un giudizio di pericolosità sociale sul Barberio, anche alla luce dei “…rapporti di natura economica accertati come intercorrenti tra il…Barberio e Grande Aracri Nicolino…concretizzati, essenzialmente, nell’affidamento al Barberio, nell’anno 2000, di una rilevante somma (lire 1.500.000.000) da parte del Grande Aracri, prima che questi venisse arrestato…”.

Analogamente, il Tribunale di Crotone, a fondamento del giudizio di pericolosità sociale nei confronti di Salvatore Scarpino, a cui è stata anche applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S per tre anni, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha messo in luce il suo agire attraverso “operazioni finanziarie e bancarie e investimenti commerciali, anche [con l’ausilio di] prestanomi;…[e ha evidenziato i suoi] contatti diretti e frequenti con Grande Aracri Nicolino, [per il quale si è posto da intermediario con]…altri soggetti estranei all’associazione, al fine di consentir[gli] l’avvicinamento a settori istituzionali anche per il tramite di ordini massonici e cavalierati…”.

L’attività di ricostruzione contabile operata dagli investigatori della D.I.A., da cui è emersa una rilevante sproporzione tra beni posseduti e i redditi dichiarati da entrambi i nuclei familiari, ha permesso ai Tribunali interessati di disporre la sottrazione dei seguenti beni dalla disponibilità di Pasquale Barberio e di Salvatore Scarpino: