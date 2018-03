Torna Fierce Woman: il format con la donna al centro

Reggio Calabria. Torna Fierce Woman: il format dove la donna è al centro con la propria professionalità e con il proprio cuore. Il secondo appuntamento questa volta registrerà la presenza e gli interventi di Noemi Neto Dell’Acqua, fashion stylist, di Ilaria Speranza, creatrice di Gioielli, e di Angela Faraone, avvocato. L’evento, che si svolgerà giovedì 1 marzo, a partire dalle ore 20.30, presso presso lo “Snooty”, in via Sbarre Inferiori, 231/b a, si inserisce nel più ampio progetto nato e costruito da ElleP event &wedding. Fierce coinvolgerà 31 donne reggine che grazie al loro impegno e alla loro professionalità portano in alto il nome della nostra città. Professioniste devote alla loro passione, al loro obiettivo e ai loro sogni. Sono donne che hanno trovato se stesse, rappresentandosi e rispecchiandosi, nella loro professione quotidianamente. Donne che raccontano il mondo del lavoro attraverso gli occhi e la sensibilità femminile. Il tema di questo secondo appuntamento è l’ equilibrio: dal latino aequilibrium, composto da aequus “uguale” e libra ossia “bilancia”; i bracci della bilancia, quando sono appunto in equilibrio, sono in posizione di parità pertanto equilibrio significa quindi “bilanciamento”. Anche l’amore è al centro dell’incontro. “Le tre ospiti di questo secondo appuntamento sono mamme, sono state mogli, sono fidanzate sono state single ebbene hanno comunque AMATO in ogni forma possibile e amano e ameranno con forza e passione e soprattutto AMANO Questa CITTÀ e in questa terra difficile hanno investiti loro stesse e le loro risorse. Prima di loro, le loro famiglie. E chi lo sa: un domani anche i loro figli investiranno il loro amore nella stessa città”. Ad affermarlo è Laura Pizzimenti, ideatrice e curatrice del progetto Fierce Woman. Tutto questo è Fierce Woman, il format dove i sentimenti e la passione si fondono insieme. Fierce Woman si sviluppa mediante due appuntamenti mensili, previsti di giovedì, e si svolgerà fino al 24 giugno. Tutti gli appuntamenti prevedono un intrattenimento musicale e performance acustiche. L’ospite verrà presentata al pubblico attraverso sfilate, allestimenti e reportage fotografici a cura del fotografo professionista Alfredo Muscatello. Se metti insieme cuore, testa personalità e caparbietà quello che ne esce fuori è la “donna”. Quello che ne esce fuori è Fierce Woman.