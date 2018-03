Volontariato. Le strade di Angeli Bianchi Onlus ed Enov si dividono

Reggio Calabria. Pochi mesi ma intensi e fatti di un ottimo binomio tra le due realtà che operano nel reggino, l’associazione Angeli Bianchi Onlus che si occupa di volontariato e solidarietà, e L’enov Falchi dello Stretto, ente di tutela ambientale, guardie zoofile e protezione civile a livello nazionale. Un percorso che volge al termine in modo sereno e consensuale per i vari impegni differenti dei propri volontari che in questi mesi hanno fatto un bellissimo lavoro collaborativo. Il presidente degli Angeli Bianchi, Maurizio Albanese, ringrazia il direttivo, i volontari ed il presidente Enov Falchi dello Stretto, per la bella esperienza e la fattiva collaborazione avuta.

