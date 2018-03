Più arance nell’aranciata. Appuntamento a Piazza Castello il prossimo 6 marzo

Reggio Calabria. L’assessorato alle Attività Produttive della città di Reggio Calabria invita i cittadini a partecipare all’iniziativa di Coldiretti Reggio Calabria che nel corso della mattina del prossimo martedì, 6 marzo, offrirà gratuitamente a Piazza Castello di Reggio Calabria, a cura dei propri associati, una spremuta d’arancia locale per festeggiare il felice esito di una iniziativa normativa partita proprio su impulso dei produttori del reggino.

Come è noto, infatti, l’Unione europea nei mesi scorsi ha dato via libera al provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d’arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino.

Questo importante traguardo è di forte sostegno per il comparto locale che traina il mercato nazionale ma «vuole essere celebrato ed evidenziato anche dal Comune di Reggio Calabria che aderisce al cortese invito di Coldiretti Reggio» con l’assessore Saverio Anghelone e lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà che saranno presenti a Piazza Castello «per supportare il comparto dei produttori locali e nello stesso tempo informare i consumatori altresì indirizzandoli verso la scelta di prodotti locali e di qualità».