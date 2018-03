Processo Gotha. In abbreviato 28 condanne e 10 assoluzioni: 20 anni per Giorgio De Stefano

Reggio Calabria. Si conclude con 28 condanne, a pene variabili da 4 mesi a 20 anni di reclusione, e 10 assoluzioni, il processo Gotha celebrato in primo grado con rito abbreviato. Stasera, dopo una lunga camera di consiglio, il gup Pasquale Laganà ha dato lettura della sentenza in aula bunker. Le condanne più pesanti sono per Giorgio De Stefano, ma anche per suo nipote Dimitri De Stefano, i due fratelli Stillittano, Roberto Franco e l’imprenditore Emilio Angelo Frascati, assolto per un capo di imputazione ma condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione. Condannato a 3 anni e 4 mesi l’ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina.Un anno e 10 mesi di reclusione per il collaboratore di giustizia Roberto Moio.

Le condanne:

Antonino Araniti, 10 anni e 8 mesi di reclusione; Dimitri Antonio Angelo De Stefano, 13 anni e 4 mesi di reclusione; Giorgio De Stefano, 20 anni di reclusione; Maria Antonietta Febbe, 4 mesi di reclusione; Lorena Franco, 3 anni di reclusione; Roberto Franco, 18 anni; Emilio Angelo Frascati, 13 anni e 4 mesi; Pasquale Massimo Gira, 2 anni e 4 mesi di reclusione; Antonio Idone, 2 anni di reclusione; Aldo Inuso, 4 anni di reclusione e 600 euro di multa; Elena Mariaserena Inuso, 4 mesi di reclusione; Domenico Marcianò, 12 anni di reclusione; Anna Rosa Martino, 3 anni di reclusione; Antonio Messina, 3 anni e 4 mesi di reclusione; Roberto Moio, 1 anno e 10 mesi di reclusione; Bruno Nicolazzo, 4 anni e 4 mesi di reclusione; Alessandro Nicolò, 3 anni di reclusione; Antonino Nicolò, 18 anni di reclusione; Carmelo Salvatore Nucera, 10 anni e 8 mesi di reclusione; Giovanni Pellicano, 10 mesi di reclusione; Rosario Giovanni Rechichi, 4 anni e 4 mesi di reclusione; Saveria Saccà, 3 anni di reclusione; Natale Saraceno, 12 anni di reclusione; Giuseppe Smeriglio, 3 anni di reclusione; Domenico Stillittano, 20 anni di reclusione; Mario Vincenzo Stillittano, 20 anni di reclusione; Andrea Santo Tortora, 4 mesi di reclusione; Gaetano Tortorella, 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Assolti