Avviati a Pellaro i lavori per il sottopassaggio pedonale tra l’area del centro urbano e il Lungomare

Reggio Calabria. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori, disposti dalla Rete Ferroviaria Italiana a seguito dell’interlocuzione con l’Amministrazione comunale reggina, per la realizzazione del sottopasso pedonale nell’area di Pellaro tra l’area del centro urbano e il Lungomare. Soddisfazione è stata espressa in un comunicato congiunto dal vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e dai consiglieri comunali Antonio Ruvolo e Nancy Iachino, che hanno sottolineato l’importanza di un intervento atteso da tempo dai cittadini, che ha una grande valenza soprattutto in ottica turistica.

«Diamo atto ad Rfi di aver dato seguito a quanto richiesto a gran voce dalla cittadinanza e rappresentato dall’Amministrazione comunale, grazie all’ottimo lavoro di squadra promosso dagli assessori e dai consiglieri dell’area di Pellaro – si legge nella nota congiunta di Mauro, Ruvolo e Iachino – da tempo abbiamo sottolineato la necessità di aprire un varco pedonale per collegare il centro urbano di Pellaro con l’area del Lungomare. Un passo in avanti ulteriore nel percorso di recupero del rapporto tra i cittadini ed il mare, attraverso un più semplice ed immediato accesso all’area dedicata alla balneazione, che consentirà a cittadini e turisti di raggiungere agevolmente il nostro splendido Lungomare».

«L’area adiacente al sottopasso – prosegue la nota – sarà peraltro interessata da ulteriori interventi programmati, su indirizzo del Sindaco Falcomatà e di concerto con il vicesindaco con delega Patti per il Sud Armando Neri, con una recente rimodulazione del masterplan del Patto per Reggio Calabria. Tra questi vi è ad esempio l’acquisizione e la rigenerazione urbana dell’area dell’ex granaio, dove sarà realizzato un importante centro di aggregazione e partecipazione civica, che va a fare il pari con la riqualificazione dello Stadio comunale Attilio Iaria e con il prolungamento del Lungomare verso nord e verso sud, nell’area del parco del vento di Punta Pellaro. Opere che si aggiungono agli interventi già conclusi che hanno interessato l’area di Pellaro: su tutte la riqualificazione e l’apertura del Palacolor, considerata oggi una struttura fiore all’occhiello per lo sport cittadino».