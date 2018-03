Comitato Corso Sud. Luciano Simone resta presidente

Reggio Calabria. Si è riunito nei giorni scorsi il direttivo del Comitato Corso Sud. A seguito delle dimissioni dello scorso gennaio del Presidente Luciano Simone e della conseguente fase di stand by del Comitato, nelle diverse riunioni che si sono susseguite nei mesi scorsi, i componenti del direttivo hanno chiesto allo stesso, di continuare a svolgere il ruolo di Presidente e ritirare le dimissioni. Così come in passato il Direttivo continua ad avere grande stima e fiducia nella guida di Luciano Simone ed i risultati ottenuti in questi anni sono una conferma delle scelte appropriate del Comitato che continua ad essere un punto di riferimento credibile ed affidabile per gli associati, cittadini e commercianti della zona.

Luciano Simone, preso atto della rinnovata stima e fiducia del Direttivo, così come della fase di stasi in termini di attività in queste ultime settimane, ha ritirato le dimissioni, mettendosi sin da subito al lavoro, assieme ai membri del Direttivo per organizzare nuove iniziative e continuare quella fase di stimolo nei confronti di enti ed istituzioni finalizzata a risolvere i problemi della parte di territorio in cui opera il Comitato.