Dalla fragilità al riscatto, la festa delle donne di Agape e SoleInsieme

Reggio Calabria. In occasione della celebrazione della festa internazionale della donna, mercoledì 7 marzo si terrà l’iniziativa “Dalla fragilità al riscatto”, promossa dalla cooperativa sociale SoleInsieme e dal Centro Comunitario Agape, insieme alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Scuole “Piria” e “Panella-Vallauri”, la Casa Circondariale di Reggio Calabria, l’associazione Artinsieme, EquoSud, le botteghe delle Terre del Sole di Macramè.

La giornata si articolerà in due importanti appuntamenti: al mattino, dalle ore 10:30, in Piazza Camagna, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, inaugurerà il “Villaggio delle Donne”. La piazza sarà animata dagli studenti delle scuole “Piria” e “Vallauri e dai laboratori creativi delle associazioni che hanno aderito, con musica e animazione a cura di Nazareno Scarfò. E’ previsto uno spazio dibattito, moderato dalla giornalista Paola Suraci, al quale interverranno Giusy Nuri, presidente della cooperativa SoleInsieme, Mario Nasone, Centro Comunitario Agape, Ugo Neri, Dirigente Scolastico ITE “Piria”, Anna Nucera, dirigente scolastico ITI “Panella-Vallauri”, Angela Robbe, Legacoop Calabria.

Nel pomeriggio, dalle 17:30, in Via Possidonea, 53, la cooperativa SoleInsieme invita tutte le istituzioni, amici e sostenitori della sartoria, all’evento di riapertura del laboratorio, “Un tè in sartoria”, dopo i lavori di restyling effettuati in seno al progetto “SoleInsieme” Sartoria Sociale, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. All’iniziativa di riapertura sono invitate tutte le istituzioni e tutti i protagonisti che hanno sostenuto la cooperativa SoleInsieme nella sua sfida di riscatto lavorativo delle donne.