L’appello dell’Anpi ai Comuni reggini: «Nessuno spazio pubblico a chi non si riconosce nella Costituzione»

Reggio Calabria. L’associazione dei Partigiani di Reggio Calabria rivolge un pubblico appello ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali della Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché nessuno spazio pubblico venga concesso a coloro che non si riconoscono nei valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale.

Un’importante delibera al riguardo è stata già approvata dal Consiglio Comunale di Reggio di Calabria, che nei mesi scorsi ha deciso di vietare l’uso di spazi e locali pubblici a coloro che non dichiarino esplicitamente l’adesione al dettato Costituzionale (XII disposizione transitoria) ed alle leggi vigenti in materia di fascismo, di razzismo e di omofobia.

La delibera approvata dal Consiglio Comunale ha consentito alla città di Reggio di Calabria di essere inserita nella rete nazionale dei Comuni “virtuosi” per quel che riguarda la realizzazione della Costituzione. L’ANPI indirizza ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali una lettera – appello alla quale acclude la delibera reggina.

Ai Sindaci

Ai Presidenti dei Consigli Comunali della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: Appello dell’ANPI di Reggio Calabria per l’attuazione della Costituzione.

Nel settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica è purtroppo ormai consapevolezza diffusa che larga parte della nostra Carta fondamentale non è stata realizzata, così come viene ripetutamente sottolineato da numerosi costituzionalisti in occasione dei vari convegni dedicati al settantesimo anniversario.

Tra le parti non realizzate della nostra Costituzione assume sempre maggiore importanza la questione posta al centro della dodicesima disposizione transitoria della Carta Costituzionale, relativa al divieto di ricostituzione del “disciolto partito fascista”.

Segnaliamo alla Vostra attenzione la positiva e rilevante novità costituita dalle recenti delibere adottate da numerosi Consigli Comunali che non consentono l’utilizzazione di spazi pubblici da parte di coloro che non dichiarino esplicitamente la loro adesione ai principi Costituzionali, in tema di fascismo, razzismo e omofobia.

Recentemente anche il Consiglio Comunale di Reggio di Calabria ha approvato una delibera al riguardo, determinando così l’inserimento del Comune nella rete dei Comuni “virtuosi” in tema di defascistizzazione.

Le inviamo in allegato la delibera del Comune di Reggio di Calabria e Le chiediamo di assumere analoga iniziativa per il Comune da Lei amministrato.

RingraziandoLa, Le auguriamo buon lavoro.

Reggio Calabria 26 febbraio 2018

La Segreteria ANPI di Reggio Calabria