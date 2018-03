Meeting turismo tedesco in Calabria, Nucera (Confindustria RC): «Risultato straordinario»

Reggio Calabria. “Mi congratulo con la dottoressa Angela Vatrano del dipartimento regionale del Turismo per l’eccellente lavoro svolto, il merito di questo importantissimo risultato è in larga parte ascrivibile alla sua costanza e determinazione. Mi auguro, ora, che tale competenza e professionalità possa dispiegarsi anche su altri fronti”. E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, in relazione all’annuncio dato dalla Deutscher ReiseVerband della designazione della Calabria, e in particolare la costa Viola, quale location che ospiterà il meeting annuale 2018 degli operatori del turismo tedesco. Si tratta di uno degli appuntamenti di settore più importanti a livello europeo e che in 68 edizioni non si è mai tenuto in Italia. L’evento si svolgerà tra il 10 e il 14 ottobre 2018 nelle città di Reggio Calabria e di Scilla e coinvolgerà circa mille operatori del turismo tedesco.

“Un forte ringraziamento intendo rivolgerlo anche al dott. Bastianelli, direttore Enit, che con lungimiranza e attenzione ha consigliato la Costa Viola quale luogo destinato ad accogliere questa prestigiosa manifestazione. Ora – evidenzia Nucera – tocca a noi, ovvero al territorio in ogni sua espressione dare prova di maturità. Siamo chiamati a rispondere a questa entusiasmante sfida con competenza, professionalità e preparazione. E’ questa l’occasione per mostrare il volto migliore di un territorio che sa presentarsi al top, a cominciare dalle vie di comunicazione che devono essere funzionali e sicure, dal decoro urbano, fino alla serietà, professionalità e accoglienza degli operatori del settore. In queste vetrine si gioca una fetta importante del futuro della Calabria e, in particolare, del comparto turistico. Si tratta di un’occasione unica che deve essere sfruttata al meglio se vogliamo, finalmente, rendere il nostro territorio un luogo attrattivo e pienamente inserito nei circuiti turistici e commerciali europei. E’ questa la Calabria – conclude Nucera – di cui chiediamo che si parli. Una regione laboriosa e onesta che ha voglia di valorizzare le proprie potenzialità e realizzare sviluppo e benessere. Rifiutiamo l’immagine stereotipata che certi canali informativi provano a riproporre in modo strumentale come accaduto qualche giorno fa da parte di una nota testata spagnola. Esiste, ed è la parte predominante, una Calabria che sa imporsi positivamente con le sue eccellenze e di cui è giusto che si parli con maggiore frequenza”.