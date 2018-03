(Ri)Tratti di visioni di cine(ma) indipendente: dall’8 al 10 marzo IV edizione dell’iniziativa del Circolo del cinema Zavattini

Reggio Calabria. Dall’8 al 10 marzo, presso la Residenza Universitaria di via Roma, torna l’appuntamento con “Visioni di Cinema Indipendente”, la rassegna promossa dal Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria insieme alla FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), giunta alla sesta edizione.

La rassegna – incentrata sul cinema indipendente, sui filmmaker che hanno innovato e continuano ad innovare la visione cinematografica – in questa sessione rivolgerà il suo sguardo verso i registi calabresi. In apertura, la proiezione dell’ultimo film di Felice D’Agostino ed Arturo Lavorato, “Essi bruciano ancora”, presentato con successo al Festival del cinema di Torino 2017 e considerato dal settimanale Film Tv come uno dei migliori film inediti italiani del 2017. Dei due registi – che incontreranno il pubblico durante le giornate della rassegna – verranno, inoltre, proposte alcune tra le più importanti opere della loro produzione, come “In amabile azzurro” e “Il canto dei nuovi emigranti”, ispirato alle poesie di Franco Costabile (che saranno al centro del reading di Anna Calarco, che farà seguito alla proiezione e ad una conversazione con Saverio Pazzano).

Altri protagonisti dell’iniziativa – che presenterà alcuni tra i loro film – saranno Gaetano Crivaro, pluripremiato autore, da sempre attento ai territori ed alle storie di chi in quei luoghi vive, e Vincenzo Caricari, che si è imposto all’attenzione internazionale anche grazie ai suoi ultimi cortometraggi, “Pietre” e “Rosa” (selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes).

Di seguito, il programma completo della rassegna:

(RI)TRATTI DI

VISIONI DI CINE(MA) INDIPENDENTE

8 – 9 – 10 MARZO 2018

RESIDENZA UNIVERSITARIA – VIA ROMA 6 – REGGIO

CALABRIA

8 MARZO 2018

ore 20.30

ESSI BRUCIANO ANCORA di Felice D’Agostino e Arturo

Lavorato [2017, 90’]

9 MARZO 2018

ore 18.00

IN AMABILE AZZURRO di Felice D’Agostino e Arturo

Lavorato [2009, 95’]

ore 20.30

LA PROCESSIONE di Gaetano Crivaro [2012, 11’]

GOOD BUY ROMA di Gaetano Crivaro e Margherita Pisano

[2011, 50’]

10 MARZO 2018

ore 18.00

IL CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI di Felice D’Agostino e

Arturo Lavorato [2005, 54’]

conversazione con Saverio Pazzano e reading di Anna Calarco

ore 20.30

PIETRE di Vincenzo Caricari [2014, 20’]

ROSA di Vincenzo Caricari [2016, 15’]

MAMIHLAPINATAPAI di Gaetano Crivaro e Margherita

Pisano [2016, 21’]

EL VAGÒN di Gaetano Crivaro e Andrés Santamaria [2015, 19’]

IN ATTESA DELL’AVVENTO di Felice D’Agostino e Arturo

Lavorato [2011, 20’]

conversazione con i registi F. D’Agostino, A. Lavorato, G.

Crivaro e V. Caricari

INGRESSO LIBERO