Basket. A Reggio Calabria è iniziata la giornata azzurra

Reggio Calabria. Un tuffo in azzurro: i colori della nazionale italiana arriveranno a Reggio Calabria per un pomeriggio di formazione, allenamenti,confronto e tanta pallacanestro.

E’ iniziata la “giornata azzurra” kèrmesse che sta occupando alla grande il pomeriggio e la serata di Lunedì 5 Marzo 2018 al PalaCalafiore.

Gli allenamenti saranno tenuti da Antonio Bocchino stimato tecnico federale del Settore Squadre Nazionali giovanili.

Il pomeriggio è iniziato alle ore 15.30 con l’allenamento dei “2004”, selezione che parteciperà al Trofeo delle Regioni 2018 in Lombardia in compagnia di quattro atleti nati nel 2003.

I nati nel 2003 convocati per il primo raduno sono Giuseppe Giampà del Basketball Lamezia,Marco Mastria della SMaf Catanzaro, Simone Orlando della Viola Reggio Calabria e Nicola’ Trotta della Lumaka.

Il gruppo 2004 che volerà in primavera al Trofeo delle Regioni programmato in Lombardia è rappresentato da Andrea Agosto della Smaf Catanzaro, Vincenzo Barilà della Pallacanestro Bagnara, Leonardo De Rito ed Alessandro Vasta della Micromega Cosenza, Fabio Freno, Angelo Messina ed Alessandro Ziino della Viola Reggio Calabria, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano del Basket Alan di Gioia Tauro, Edoardo La Neve e Luca Tiberi del Basket Abacos Rende, Demetrio Scarfò del Basket Nuova Jolly, Ilario SImonetti dell’Eutimo Locri e Lorenzo Sontuoso della Vis Reggio.

Alle ore 17 spazio per una riunione tecnica con gli allenatori convocati.

Si prosegue alle ore 17.30 con l’allenamento del gruppo dei nati dal 2002 al 2003 con successiva riunione.

A seguire, spazio per il maxi-gruppo formato dai nati nel 2002 e nel 2003.

Gli atleti nati nel 2002 sono Christian Artuso della Nuova Jolly, Andrea Bianchi della Viola Reggio Calabria, Domenico Brugnano,Matteo Mastria,Luciano Scarpino e Desin Shvets della Smaf Catanzaro, Alessandro Cersosimo e Mario Falzetta del Cus Cosenza, Fabio Fazzari della Vis, Lorenzo Larocca e Rosario Lollio del Basket Alan Gioia Tauro ed Antonio Torchia della Scuola di Basket Crotone.

Il pool dei 2003 è composto da Domenico Cardone, Giovanni Galimi e Demetrio Rappoccio della Vis Reggio, Mattia Corapi e Matteo Spanò della Smaf Catanzaro ed Andrea Chindamo della Gio & Gio Palmi.

Il clinic integrato proseguirà all’insegna del Minibasket grazie alla presenza del numero uno del settore, l’appassionato ed appassionante Maurizio Cremonini, tecnico federale che ha lasciato innamorati addetti ai lavori e semplici spettatori ad ogni sua dimostrazione.

Alle ore 18.15 spazio per la preparazione fisica: a Reggio Calabria argomenterà il numero uno dell’aspetto fisico legato al basket in Italia.

Matteo Panichi(in tanti lo ricorderanno nei suoi anni da giocatore di Serie A1 con Pesaro, Virtus Bologna,Varese e non solo), responsabile nazionale dei preparatori terrà un incontro con i preparatori regionali e gli studenti di Scienze Motorie.

La giornata si concluderà con l’incontro con il coordinatore organizzativo dei Centri Tecnici Federali d’Italia, Eugenio Crotti che, accanto al Presidente regionale Paolo Surace incontreranno i presidenti ed i Dirigenti Responsabili delle società regionali.

Lo staff tecnico è coordinato dal Dirigente del Comitato Regionale Fip Calabri Roberto Priolo.

Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì ha convocato gli allenatori Anna Astorino, Giuseppe Cotroneo, Gaetano D’Arrigo e Fausto Scerbo.

Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza coadiuvata da preparatore Valerio Tolomeo.

Il medico è Vincenzo Tripodi con il supporto della fisioterapista Valentina Fregola.

