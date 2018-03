Cinquefrondi. L’Amministrazione comunale sostiene la manifestazione contro il sessismo e l’omofobia

Cinquefrondi (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale sosterrà e parteciperà alla manifestazione dell’8 Marzo, che si terrà a Polistena alle ore 08:30 in piazza della Repubblica, tale manifestazione è indetta per combattere il sessismo e l’omofobia, organizzata dagli studenti del Liceo Statale G. Rechichi con l’Unione degli Studenti di Polistena. L’Assessora alle Pari Opportunità Gabriella Valentino insieme al Sindaco Michele Conia e i ragazzi del Servizio Civile Nazionale saranno presenti per ribadire la loro ferma posizione contro ogni forma di violenza di genere. “La politica – affermano sindaco e assessora in una nota – così come la cultura devono riappropriarsi di un ruolo fondamentale, vale a dire regolare i rapporti sociali, rendendoli compatibili al bisogno di incolumità e dignità di ogni persona. Occorre un netto cambiamento culturale nella società e tale cambiamento parte da ognuno di noi”.