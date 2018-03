Elezioni. Marra (MAP): «Complimenti al Movimento Cinque Stelle»

Reggio Calabria. Da Movimento unito al voto anche se non abbiamo votato i “grillini” è doveroso ammettere la loro vittoria a livello nazionale, la sconfitta del Partito Democratico di Renzi e lo sbalzo in avanti della Lega. Un augurio a tutti i candidati reggini che andranno a Roma a rappresentarci con la speranza che si possa formare un Governo duraturo e non di convenienza con delle alleanze strane soltanto per avere una “poltrona” assicurata, ma per il bene di tutti noi italiani.

Pietro Marra

Presidente MAP