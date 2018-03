Il firmalibro di Francesco Sole alla libreria Nuova Ave

Reggio Calabria. Oggi pomeriggio dalle ore 17:00, Francesco Sole promuoverà e firmerà il suo libro: ‘#Tiamo’ alla libreria Nuova Ave, Corso Giuseppe Garibaldi 206. E’ un libro di vita e soprattutto d’amore, un percorso per amare senza paure ne rimpianti: è il racconto di Luna, che concede a un giovane scrittore incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell’amore e le sue poesie. Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o per chi, per amore, sta soffrendo. Info: 0965 23533