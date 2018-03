L’8 marzo apertura straordinaria e ingresso ridotto al Museo diocesano di Reggio Calabria

Reggio Calabria. Giovedì 8 marzo h 17-20, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Museo diocesano di Reggio Calabria propone apertura straordinaria con Ingresso ridotto per tutte le donne che decideranno di visitarlo. Un’occasione in più per varcare la soglia del Cortile dell’Arcivescovado sul quale prospetta l’ala tardo-settecentesca dell’antico Palazzo arcivescovile e visitare, al pianterreno, il Museo diocesano inaugurato nel 2010: un articolato percorso espositivo con una preziosa collezione di oreficerie e tessuti sacri, sculture e dipinti databili tra XV e XX secolo, esito di artisti napoletani e siciliani, ma anche d’Oltralpe, Nell’occasione sarà possibile ammirare alcune opere d’arte recentemente rientrate da restauri promossi grazie all’8×1000: in particolare, per la prima volta esposto, un prezioso Arazzo in seta, straordinario esempio della chinoiserie attestata in Italia dopo gli anni Trenta del Settecento, un tripudio di girali floreali con tulipani e rose, figure mitologiche, grifi alati, fauni e, al centro, una scena figurata. Info e prenotazioni gruppi al n° 3387554386.