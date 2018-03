Voucher per la partecipazione a Master, differiti i termini

Catanzaro. Il Dipartimento Presidenza, in riferimento all’avviso rivolto al finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello per l’annualità 2018, comunica il differimento dei termini di apertura della piattaforma telematica per l’invio delle domande, inizialmente previsti dal bando in pre-informazione, per consentire una più ampia diffusione e partecipazione alla misura che prevede la concessione di un contributo pubblico a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. Si precisa che la nuova decorrenza dei termini sarà ufficializzata, con successivo provvedimento, garantendo comunque la finestra temporale di 31 giorni fissata per inoltrare le istanze di partecipazione.