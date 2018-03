Africo. L’Amministrazione comunale prosegue le giornate di prevenzione sanitaria

Africo (Reggio Calabria). Prosegue l’encomiabile attività di prevenzione sanitaria promossa dell’Amministrazione comunale di Africo. Dopo la giornata dedicata ai problemi della prostata con l’intervento del dottor Marco Serrao, tenutasi nel mese di settembre 2017 e voluta dal consigliere Bartolo Morabito, questa volta sarà il consigliere Domenico Violi in collaborazione con l’Advst (Associazione donatori volontari sangue per talassemici) di Locri a informare i cittadini sulla prevenzione dell’ipertensione arteriosa.

L’evento si terrà sabato 10 marzo ad Africo, in piazza SS Salvatore dalle ore 7:00 alle ore 12:00; parteciperà il dottor Giuseppe Grenci, cardiologo, e l’Associazione “Misericordie” di Ardore. Nel corso della giornata sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad una visita cardiologica di prevenzione.

Inoltre si potranno ricevere informazioni sulla donazione del sangue ed eventualmente effettuare la donazione stessa presso l’Autoemoteca (Unità mobile di raccolta sangue) dell’Advst, dove il personale tecnico, medico ed infermieristico, sarà ben lieto di accogliere coloro che vorranno compiere un gesto di solidarietà ed altruismo.