Caulonia. All’Auditorium Casa della Pace l’Arya Sextet in concerto

Caulonia (Reggio Calabria). Sabato 10 marzo con inizio alle h 21 presso Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino avrà luogo un concerto dell’Arya Sextet composto da Caterina Riotto, Voce; Antonio Barresi, Chitarra, Gianluca Versace, Percussioni; Salvatore Schipilliti, Contrabbasso e Basso elettrico; Luca Colantonio, Fisarmonica; Francesco Scordamaglia, Sax. La manifestazione, organizzata da AMA Calabria in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, sarà l’occasione per ascoltare un repertorio in cui suoni caldi e travolgenti si fondono in un’armonia unica dando così vita ad emozioni che sanno di nostalgia e allo stesso tempo di speranza.

Un sound d’eccellenza che riesce a dar vita ad un progetto commovente capace di toccare l’animo e la sensibilità di chi lo ascolta. Tutto ciò attraverso la musica leggera rivisitata in chiave colta, proponendo alcuni brani dei più grandi artisti della musica pop internazionale come Eric Clapton, Whitney Houston, Andrea Bocelli, Sting e altri ancora.