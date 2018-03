Festa della Donna, il convegno “Donna: Favola stupenda” a Palazzo Alvaro

Reggio Calabria. L’Associazione “ReteSociale” comunica che giorno 7 Marzo 2018, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a partire dalle 10:00, si terrà un convegno per sensibilizzare i ragazzi delle scuole sull’importanza del ruolo della donna nella società e dell’importanza nel ricordare il percorso di emancipazione femminile nella cultura della società odierna.

Il convegno sarà moderato dal vicepresidente dell’Associazione Alessio Romeo. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Consigliere Metropolitano, con delega alla cultura, Filippo Quartuccio e durante la mattinata interverranno spiegando il loro ruolo e la loro visione:

-la Dott.ssa Denise Ensignia Campos, Responsabile centro antiviolenza sulle donne “Casa delle donne”;

-il Dott. Paolo Cicciù, Presidente CSI Reggio Calabria;

-la Dott.ssa Filomena Priolo, Responsabile settore calcio femminile società “Mirabella calcio”;

-Chiara Chirico, membro della Commissione speciale delle pari opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

-Dott.ssa Tania Stumpo, Consigliere Regionale di Parità.

In conclusione sarà poi donato, da parte dell’Associazione, un ramoscello di mimosa alle donne presenti in aula, in occasione dei festeggiamenti dell’8 Marzo.