Il 9 marzo è convocata l’Assemblea pubblica chiesta da Reggio Non Tace

Reggio Calabria. L’assemblea pubblica è convocata per il prossimo 9 marzo 2018 alle ore 16,00 presso la Sala Versace del Cedir. Convocata ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale su impulso del movimento Reggio non Tace, sarà l’occasione per ascoltare le istanze delle associazioni e dei privati cittadini. L’organizzazione prevede una breve relazione introduttiva degli esponenti di RnT e poi gli interventi dei cittadini.

Sono rimaste valide le iscrizioni della scorsa volta ed in queste ore saranno inviate, dall’ufficio di presidenza, email di risposta con il relativo posto in lista. Gli interventi avranno una durata massima di tre minuti ciascuno ed in accordo con Rnt saranno ascoltati i primi 40 prenotati. In caso di rinuncia si provvederà a far scorrere la lista di prenotazione. Alla fine verrà data la parola al Sindaco per le conclusioni ed eventuali risposte. Dell’assemblea sarà stilato un verbale che sarà votato dai presenti e presentato al primo consiglio comunale. Saranno presenti tutti i consiglieri e gli assessori. Naturalmente tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Demetrio Delfino