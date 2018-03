Locri. “Io dono..tu doni..lei don(n)a!”, 8 marzo la Gadco locale con le donne per la donazione del cordone ombelicale

Locri (Reggio Calabria). Per il terzo anno consecutivo l’associazione locrese Gadco (Gruppo Avis Donatrici Cordone Ombelicale), in occasione della giornata della donna dell’8 marzo ripropone l’iniziativa “Io dono… tu doni… lei don(n)a!”. Una campagna di sensibilizzazione che coinvolge molte persone e partner commerciali con l’obiettivo di diffondere in più settori l’importanza di un gesto semplice, gratuito e vitale. Il 2018 si presenta per il gruppo di Locri, guidato dalla dottoressa Giulia Audino, ricco di appuntamenti ed eventi, concentrati tutti sulla promozione e la cultura della donazione del cordone con il supporto e apporto dell’associazione Gadco Calabria.

Da una parte, i numeri delle donazioni incoraggiano ma molto c’è ancora da fare affinché questo gesto possa essere considerato da tutti un atto naturale e semplice al momento del parto. L’8 marzo, dunque, come già da due anni, la Gadco locrese promuove la campagna di sensibilizzazione “Io dono… tu doni… lei don(n)a!, che vedrà regalare, attraverso la collaborazione di partner commerciali della Locride, un ramoscello di mimosa alle donne accompagnato da materiale informativo sull’associazione e sulla donazione. Lo stesso giorno si presenterà, tramite i social network e a mezzo stampa, oltre che avviso pubblico, il concorso contest fotografico “Vita da mamma. Mi piace!”, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Locride.

La finalità del concorso contest fotografico “Vita da Mamma” è quella di “raccontare”, attraverso lo scatto fotografico, la potenza e l’importanza dell’essere mamma, immortalando la gravidanza, la maternità in tutte le sue sfaccettature, la vita di una mamma, un gesto, un sorriso ecc. L’obiettivo è quello di rappresentare al meglio il mondo delle mamme, coloro che danno la Vita e donano Amore. Con questo contest si vuole, inoltre, rafforzare il concetto della donazione del cordone ombelicale, diffondendo le opportune informazioni.

Tutte le fotografie pervenute concorreranno sul social network sul profilo dell’associazione e la fotografia più votata (che riceverà più “Mi piace vincerà il primo premio e la stampa della fotografia sarà donata al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Locri, mentre la seconda foto sarà donata al Consultorio di Locri. Le premiazione avverranno il 13 maggio in occasione della festa della mamma, con l’evento “Cuore di mamma” che si svolgerà a Locri. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione “Io dono… tu doni… lei don(n)a!” e informazioni sul contest fotografico “Vita da mamma. Mi piace!” contattare [email protected] oppure 3488029842.