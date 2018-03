Movimento Nazionale per la Sovranità ringrazia gli elettori di Tilde Minasi

Reggio Calabria. Domani mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 11,00, presso la sede del Movimento Nazionale per la Sovranità in via Miraglia n. 5 (di fronte Poste Centrali) a Reggio Calabria, si svolgerà un incontro con la stampa al quale prenderanno parte il commissario Città di Reggio del Mns Franco Germanò, il Coordinatore Città Metropolitana della Lega Nuccio Recupero, la candidata al Senato Tilde Minasi nella lista Lega – Salvini Premier.

Sarà l’occasione per ringraziare le migliaia di elettori che hanno inteso sostenere con il proprio voto la nostra battaglia elettorale e per analizzare assieme ai giornalisti i risultati, soprattutto nella nostra terra, delle elezioni politiche con i possibili scenari futuri.

Nuccio Recupero

Tilde Minasi

Franco Germanò