Asp Reggio Calabria. Martorano (FIL) chiede intervento di Oliverio e dimissioni di Brancati

Reggio Calabria. L’avventura del direttore Giacomimo Brancati presso l’Asp di Reggio Calabria non finisce mai di stupire. E’ di questi giorni una disposzione di servizio n. 27 del 1 marzo 2018 in cui il buon Brancati, probabilmente mal consigliato, ha “sfornato” la predetta disposizione in cui unisce un insieme di figure professionali che vanno dal veterinario all’infermiere e da quest’ultimo al politico amministrativo con il compito di accellerare l’iter dei concorsi interni ed esterni, convinto di risollevare con questo “pool” le sorti dell’azienda.

Peccato che, anche ad occhi profani, sia immediatamente evidente che le figure professionali inserite nel gruppo di lavoro siano distanti anni luce da quelle necessarie ad attuare i compiti prefissati. Siamo stanchi di assistere alla creazione di pseudo gruppi o comitati aziendali per attività da svolgere, quando l’Asp di Reggio Calabria è priva di dirigenti amministrativi per le normali funzioni aziendali. L’Asp ha urgente bisogno di normalità e deve essere gestita da veri manager. Gli ultimi concorsi interni si sono svolti nell’anno 2003/2004 ed il personale dipendente ancora aspetta la progressione verticale ed orizzontale, l’alta professionalità, ecc.

Abbiamo chiesto per questo l’immediata revoca del provvedimento e le dimissioni del direttore generale Giacomino Brancati e, qualora l’attaccamento alla poltrona superi l’attaccamento al bene dei 600mila cittadini e di circa 3000 dipendenti, abbiamo chiesto al presidente Oliverio di intervenire mettendo fine a questa deriva che ha portato la sanità provinciale agli ultimi posti in Europa.

Il Segretario Generale Federazione Italiana Lavoratori

Giuseppe Martorano