Dote lavoro e Garanzia giovani, pubblicato l’elenco degli enti accreditati

Catanzaro. Sulle pagine del portale CalabriaEuropa relative al bando Dote lavoro e ai bandi Garanzia giovani (orientamento al lavoro e tirocini formativi) è consultabile l’elenco dei Centri per l’impiego (Cpi) e dei soggetti accreditati nella rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro.

L’elenco, strutturato anche in forma di mappa interattiva, offre informazioni dettagliate per facilitare l’individuazione dell’operatore, sia pubblico che privato, a cui rivolgersi per accedere alle misure previste dagli avvisi.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione ai bandi sono disponibili nelle pagine del portale Calabria Europa dedicate agli avvisi.