Due nuove opere nel percorso espositivo permanente della Pinacoteca Civica

Reggio Calabria. Il percorso espositivo della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria vedrà da giovedi 8 Marzo impreziosirsi di due opere artistiche, provenienti dalla quadreria di Federico Genoese, ereditata dal fratello Domenico. Lo comunica l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Artistico e Culturale Irene Calabrò. Si tratta di due tele ottagonali, di soggetto analogo, raffiguranti la “Sacra Famiglia con San Giovannino” che saranno per la prima volta presentate al pubblico, dopo l’avvenuto restauro presso la già Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria con sede nella città di Cosenza . Le opere fanno parte del lascito della “Famiglia Genoese”, entrato a far parte del patrimonio artistico della Città nel 1909, costituito da 65 opere comprese tra il XVI e il XVIII secolo, tra cui i due dipinti resi fruibili. «Un effettivo aumento qualitativo e quantitativo del patrimonio espositivo della Città – commenta Irene Calabrò – ma anche, la testimonianza di una attenzione del nostro ente a conservare e rendere fruibili opere di pregevole significato storico e artistico». Nella stessa giornata, per celebrare la giornata della donna, sono previste in Pinacoteca visite gratuite offerte dalle guide abilitate dell’Associazione Guide Turistiche della Calabria (AGTC).