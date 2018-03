Il Movimento 5 Stelle festeggia anche a Reggio Calabria con la rielezione di Federica Dieni

Reggio Calabria. Nessuna conferenza stampa, niente di “istituzionale”. Federica Dieni, riconfermata alla Camera dopo la vittoria nel collegio uninominale di Reggio Calabria centro, ha incontrato parenti, amici, attivisti ed elettori. «Un onore rappresentare la provincia di Reggio – ha dichiarato ieri, dopo la vittoria – c’è tanto lavoro da fare per risollevare l’Italia e la Calabria e il Movimento sarà come sempre in prima linea per i diritti dei cittadini. Adesso l’obiettivo è mettersi alle spalle almeno un decennio di malapolitica e di formare un governo stabile».

Si respirava aria di festa al punto di incontro del Movimento Cinque Stelle, in tanti hanno festeggiato la rielezione della Dieni (ed il suo compleanno). In una sala piena dove era difficile muoversi, c’era chi faceva a gara per una foto e chi per un saluto, in pochi sono riusciti ad assistere al taglio della torta commemorativa. Fuori intanto si stappavano bottiglie di spumante e si parlava dei possibili scenari politici e di come sarà il nuovo governo. La cosa certa secondo la Dieni è che «il nuovo governo non potrà prescindere da noi».