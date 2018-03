Il sindaco di Rossano Mascaro: “Nuovi parlamentari siano leva strategica per la città unica Corigliano-Rossano”

Rossano (Cosenza). Da una parte, la Sibaritide ha innegabilmente bisogno di essere rappresentata a tutti i livelli, meglio e più di quanto non lo è stata fino ad oggi e per responsabilità condivise. Dall’altra, evitare di ripetere gli errori commessi a vario titolo ed in modo trasversale in passato è diventato un imperativo che, nonostante tutte le diverse e legittime interpretazioni possibili sul voto del 4 marzo scorso, appare ormai più che confermato, rivendicato dai risultati nazionali e regionali delle ultime consultazioni elettorali. La nuova Città unica Corigliano-Rossano, il cui complesso percorso di costruzione reciproca avrebbe richiesto la forza e l’autorevolezza democratiche della Politica, a maggior ragione dovrà trovare adesso proprio nella nuova rappresentanza parlamentare decretata nelle urne più che una eco politica, una leva strategica capace di attrarre e di destinare in concreto, a partire da adeguate dotazioni finanziarie, la massima attenzione istituzionale nazionale possibile a questo esperimento di fusione divenuto non solo simbolicamente l’ultima ancora di salvataggio delle popolazioni dell’area urbana.

È quanto dichiara il Sindaco Stefano Mascaro esprimendo a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale i complimenti e gli auguri di buon lavoro ai neo eletti Francesco Sapia, Elisa Scutellà, Francesco Forciniti e Rosa Silvana Abate; donne e uomini di questo territorio che per la prima volta rappresenteranno e con una presenza così nutrita il territorio e la Città CORIGLIANO-ROSSANO alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Nel felicitarmi per l’importante risultato conseguito – va avanti Mascaro – che si inquadra senza distinguo nel nuovo panorama sociale e culturale prima ancora che politico ed elettorale emerso con le ultime elezioni in tutta la sua evidenza da Nord a Sud del Paese, auspico di poter incontrare presto i nuovi deputati e senatori di Corigliano-Rossano in spirito di massima disponibilità e collaborazione, nell’interesse generale del territorio e per condividere contributi e considerazione in vista, a partire dal prossimo 31 marzo, del perfezionamento della fusione in atto.