L’Anpi Reggio Calabria aderisce alle iniziative dell’otto marzo

Reggio Calabria. L’ANPI locale comunica la propria adesione a tutte le iniziative programmate per l’otto marzo 2018 in coincidenza con la giornata internazionale della donna. Le donne dell’ANPI parteciperanno alle due iniziative programmate in orario antimeridiano:

“Profili di donna” presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, organizzata dal Comune di Reggio Calabria e dalla “Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo”;

“Donne…lavoro e famiglia” presso il Palazzo “Corrado Alvaro”, organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in sinergia con i sindacati CGIL, CISL, UIL e l’Ordine degli “Assistenti Sociali”.

L’ANPI di Reggio Calabria parteciperà all’iniziativa pomeridiana, programmata per le ore 15.30 dalla Commissione Toponomastica per l’intitolazione all’insegnante Rita Maglio di una via nel Quartiere di Gallico, intitolazione apprezzata e condivisa in considerazione dell’importanza di una donna, insegnante, attivista politica, antifascista che ha contribuito alla storia “positiva” di Reggio Calabria, rivestendo anche il ruolo di Consigliera Comunale.

Le iniziative dell’otto marzo 2018 si concluderanno con la manifestazione organizzata per le ore 17.30 in Piazza Italia dal Movimento “Non una di meno”, in coincidenza con la giornata internazionale dello “sciopero delle donne”. L’ANPI di Reggio Calabria fa appello alle donne reggine, ed anche agli uomini, affinché partecipino, contribuendo al successo delle iniziative dell’otto marzo.