Oliverio: “Finalmente aprono gli impianti sciistici di Lorica”

Lorica (Cosenza). “Finalmente si può procedere all’apertura degli impianti di Lorica”. È quanto annuncia, in una nota, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio “Dopo l’’autorizzazione ottenuta per la cabinovia dal Ministero e dall’USTIF lo scorso 27 febbraio -prosegue- oggi l’USTIF ha autorizzato anche la seggiovia e lo skilift. Restano solo da perfezionare gli atti per consentire la gestione degli impianti con la conseguente apertura al pubblico che, presumibilmente, avverrà domenica prossima”. Il Presidente Oliverio ha voluto immediatamente ringraziare il tribunale di Catanzaro e la Magistratura che, attraverso gli amministratori giudiziari Gentile e Lupi, ha consentito di raggiungere un risultato per nulla scontato. Analogo ringraziamento è stato rivolto ai comuni di Casali del Manco e di San Giovanni in Fiore.

“Una situazione complessa – ha affermato Oliverio – che ha visto il sovrapporsi di eventi anche tragici per la scomparsa di un tecnico che oggi vogliamo ricordare, di gravi eventi giudiziari, che solo grazie alla abnegazione e al lavoro quotidiano delle Istituzioni e delle Amministrazioni coinvolte ci permette oggi di dire che un investimento di 20 M€ importante per il comprensorio silano e per la Calabria sarà offerto al territorio e ai calabresi”. “Questa -conclude il Presidente della Giunta regionale- è l’unica risposta che diamo a chi, in questi mesi, ha disinformato i cittadini e sparso veleno. Da domani inizia un’altra storia per lo sci e per il turismo in Calabria.