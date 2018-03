Ripristinata la Direzione Regionale delle Dogane a Catanzaro. Cisl FP: «Un altro scippo per la Città Metropolitana»

Disattesa la sentenza del Consiglio di Stato che l’aveva assegnata a Reggio Calabria

Reggio Calabria. La CISL FP è venuta a conoscenza che con delibera del Comitato di Gestione, nell’ambito di una riorganizzazione generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il nuovo corso dirigenziale ha istituito la direzione regionale delle Dogane e dei Monopoli della Calabria e della Basilicata, con sede a Catanzaro. Il solito valzer contro la Città Metropolitana.

Non è la prima e forse non sarà neanche l’ultima, anche se questa volta la neonata città Metropolitana sembrava “blindata” da una sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato.

Ma, a quanto pare, le sentenze si interpretano senza preoccuparsi di applicarle.

Giova, infatti, ricordare che i giudici amministrativi in sede giurisdizionale(Sezione quarta n 4789/2008) avevano stabilito che la decisione dell’Agenzia delle dogane di allocare la sede della Direzione Regionale della Calabria a Reggio Calabria “si appalesava come la più idonea”.

I nuovi vertici dell’agenzia delle dogane sono di avviso diverso ed hanno proposto al Ministro dell’Economia un dietro front che lascia, a dir poco, perplessi.

Si Chiede una dura presa di posizione dalle Istituzioni locali e dai rappresentanti politici che hanno il mandato di rappresentare nelle sedi istituzionali Nazionali le ragioni ed i bisogni di questa terra, da sempre martoriata e colonizzata. La CISL FP con i lavoratori si organizzeranno al fine di evitare la continua destrutturazione degli Uffici statali, attuata mediante discutibili accorpamenti delle diverse funzioni e chiusura di strutture, nella città Metropolitana.

Il Segretario Generale

Cisl Fp Reggio Calabria

Vincenzo Sera