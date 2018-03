Tutto pronto in Svizzera per l’arrivo degli Etnosound

Soverato (Catanzaro). Ormai siamo prossimi al 10 marzo, data di inizio del tour 2018, che porterà gli Etnosound ad esibirsi in Svizzera.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Amici del Sud, su proposta di Francesco Figliuzzi e Claudia Staglianò, in collaborazione con la Xenia Spettacoli di Teo Sinopoli, per far vivere oltre i confini nazionali una magica serata all’insegna della tradizione musicale calabrese.

E non solo… Una serata di promozione della nostra arte culinaria dove si metteranno in risalto anche le nostre bellezze naturali di una Regione magica ed affascinante.

Un anno di impegni, di lavoro e di sacrifici che saranno sicuramente ripagati da una serata unica nel suo genere.

L’appuntamento è per il 10 Marzo a Domat-Ems dalle 19.00 in poi.

Un plauso all’iniziativa è giunto dal Sindaco della Città di Soverato, Ernesto Alecci, e dal delegato al turismo e allo spettacolo, Emanuele Amoruso, entusiasti soprattutto per la sinergia e le prospettive future di promozione ed aggregazione sociale.