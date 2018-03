Area mercatale di Mortara, il Sindaco Falcomatà: «Esito positivo dalle verifiche tecniche, la struttura sarà completata in sicurezza»

Reggio Calabria. «Le attività di verifica operate dalla Procura di Reggio Calabria sulla struttura dell’area mercatale di Mortara, a seguito della denuncia presentata dall’Amministrazione comunale, hanno dato esito positivo. Si potrà dunque intervenire per il completamento della struttura senza operare alcuno sgombero. Nel frattempo procederemo all’indizione della gara di selezione pubblica per la concessione degli spazi ai commercianti all’ingrosso, con l’obiettivo di regolarizzare la situazione». E’ quanto dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine dell’odierna riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Reggio Calabria. «Ringrazio la squadra Stato per l’ottima sinergia istituzionale messa in campo per la risoluzione di questa intricata ed annosa vicenda – ha aggiunto il sindaco – grazie alla sensibilità dimostrata dal Prefetto e dal Questore, con la collaborazione della Giunta comunale, del vicesindaco Armando Neri e degli assessori Antonino Zimbalatti e Giovanni Muraca e degli Uffici dei Settori comunali interessati dalla questione, siamo riusciti a trovare una soluzione equa e di buon senso, praticabile dal punto di vista tecnico, che salvaguardi la sicurezza degli operatori mercatali, il rispetto delle norme e della legalità, ed il diritto al lavoro per tanti padri di famiglia reggini». «L’esito positivo delle verifiche tecniche – ha concluso Falcomatà – ci consente adesso di lavorare con una maggiore tranquillità. Completeremo la struttura e contestualmente selezioneremo i commercianti che potranno accedervi per la vendita. Se tutto andrà come previsto, saremo in grado di chiudere una vicenda che ha rappresentato una pagina nera della storia di questa città e sulla quale nessuno, in tanti anni, era stato in grado trovare una soluzione».